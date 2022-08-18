Ищем вебмастера для выполнения SEO задач в проектах по продвижению и созданию сайтов. Опыт в SEO не обязателен, важна готовность развиваться и обучаться. Необходимо постоянное присутствие в рабочее время и стабильный доступ в интернет. Обсуждение выходных возможно. Предусмотрен рост дохода с увеличением объема задач. Задачи будут обсуждаться, предоставлены инструкции и наставничество.