Необходимо разместить 20-30 ссылок на УКР форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки768 просмотров

Задание разместить качественные ссылки с объемным и исчерпывающим ответом в топике, упомянув компанию со ссылкой на страницу. Нужны именно живые форумы с живыми ссылками, которые не удалят через неделю или на след. день. Цена за одну ссылку - 30 грн.

Детали

1. Первая ссылка 

Количество ссылок - 10-15

Продвигаемая ссылкаhttps://krinicja-dostavka.com/

Анкоры (можно тоже самое на укр. языке, если форум на укр.) -  Криница, Доставка воды в Запорожье, доставка воды, доставка полезной воды, доставка очищенной воды, доставка воды в офисы

2. Вторая ссылка

Количество ссылок - 10-15

Продвигаемая ссылка - https://krinicja-dostavka.com/butilirka

Анкоры (можно тоже самое на укр. языке, если форум на укр.) - Доставка бутилированной воды в Запорожье, доставка воды в бутылях, доставка артезианской воды, доставка очищенной артезианской воды, доставка воды в офисы

Отчет:

Отчет предоставляется в виде эксель таблицы, в которой указана дата сообщения, ссылка на сообщение или тему, анкор, адрес страницы, на которую ссылались.

﻿Размер оплаты определяется фактическим количеством ссылок, оставшихся на форумах в течение 7 дней после простановки (или прохождения премодерации).

3 года назад
sergeykuzmenko93
31 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
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3 года назад
3 года назад

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