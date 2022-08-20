Задание разместить качественные ссылки с объемным и исчерпывающим ответом в топике, упомянув компанию со ссылкой на страницу. Нужны именно живые форумы с живыми ссылками, которые не удалят через неделю или на след. день. Цена за одну ссылку - 30 грн.

Детали:

1. Первая ссылка

Количество ссылок - 10-15

Продвигаемая ссылка - https://krinicja-dostavka.com/

Анкоры (можно тоже самое на укр. языке, если форум на укр.) - Криница, Доставка воды в Запорожье, доставка воды, доставка полезной воды, доставка очищенной воды, доставка воды в офисы

2. Вторая ссылка

Количество ссылок - 10-15

Продвигаемая ссылка - https://krinicja-dostavka.com/butilirka

Анкоры (можно тоже самое на укр. языке, если форум на укр.) - Доставка бутилированной воды в Запорожье, доставка воды в бутылях, доставка артезианской воды, доставка очищенной артезианской воды, доставка воды в офисы

Отчет:

Отчет предоставляется в виде эксель таблицы, в которой указана дата сообщения, ссылка на сообщение или тему, анкор, адрес страницы, на которую ссылались.

﻿Размер оплаты определяется фактическим количеством ссылок, оставшихся на форумах в течение 7 дней после простановки (или прохождения премодерации).