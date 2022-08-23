Добрый день требуется составить семантическое ядро, написать ТЗ текстов под посадочные страницы, активно работать с профильными форумами и сайтами и размешать уникальные посты с обратной ссылкой на нашу организацию. Закупать ссылки и мониторить эффективность ссылок. Выведение 30 ВЧ запросов в ТОП 10 за 2 месяца. Проект интересный, от вас необходимо написать телеграмм канал для связи. Спасибо