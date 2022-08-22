Нужно сделать SEO-оптимизацию сайта в яндекс и гугл по поисковому запросу "окрашивание волос"

Геопозиция: Россия, Москва (без Московской области)

Сейчас в поисковой выдаче в данном регионе на 1-ой странице встречаются следующие салоны красоты:

https://www.naturel-studio.ru/

https://hairlab-studio.ru/okrashivanie-volos

https://mymanikuroff.ru/services/parikmakherskie-uslugi/okrashivanie/

Они здорово индексируются и выдаются поисковыми системами по запросу "окрашивание волос" (запрос делается из Москвы)

Нужно проанализировать, что они делают для того, чтобы попасть в топ и применить к нашему сайту

Наш сайт вообще никакую SEO-оптимизацию пока не проходил

Т.е. нужно будет выполнить как самые базовые работы по оптимизация, так и те, которые помогают вывести обозначенные ресурсы в топ

С вас инструкции, а также самостоятельная настройка (выдадим необходимые права)

Если нужны дополнительные страницы, говорите нам, мы делаем

Но на эти страницы мы добавляем ваш контент, который вы подготовили

Т.е. в работу помимо технической оптимизации входит и работа с контентом