Требуется провести базовую SEO оптимизацию и настройку сайта https://so2shop.com. Опыт работы с SEO для SPA приложений необходим. Укажите сроки и цену выполнения задания.
SEO-оптимизация сайта и вывод в топ выдачи
Нужно сделать SEO-оптимизацию сайта в яндекс и гугл по поисковому запросу "окрашивание волос"
Геопозиция: Россия, Москва (без Московской области)
Сейчас в поисковой выдаче в данном регионе на 1-ой странице встречаются следующие салоны красоты:
https://www.naturel-studio.ru/
https://hairlab-studio.ru/okrashivanie-volos
https://mymanikuroff.ru/services/parikmakherskie-uslugi/okrashivanie/
Они здорово индексируются и выдаются поисковыми системами по запросу "окрашивание волос" (запрос делается из Москвы)
Нужно проанализировать, что они делают для того, чтобы попасть в топ и применить к нашему сайту
Наш сайт вообще никакую SEO-оптимизацию пока не проходил
Т.е. нужно будет выполнить как самые базовые работы по оптимизация, так и те, которые помогают вывести обозначенные ресурсы в топ
С вас инструкции, а также самостоятельная настройка (выдадим необходимые права)
Если нужны дополнительные страницы, говорите нам, мы делаем
Но на эти страницы мы добавляем ваш контент, который вы подготовили
Т.е. в работу помимо технической оптимизации входит и работа с контентом
Заявки фрилансеров
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