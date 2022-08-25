Необходим Семантик \ Вебмастер

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки662 просмотра

Требуется семантик с опытом.

- Необходимо проанализировать ядро сайта,

- Сравнить с несколькими подобными конкурентами не полностью, а по определенным разделам (перечень предоставлю).

- Сформировать общую картину по требуемым работам.

Далее продолжим с вами внедрение данных работы за отдельную плату.

3 года назад
Yuzhanin
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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3 года назад
Роман
 
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8 лет в сервисе
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