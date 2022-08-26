Продвинуть сайт в ТОП Яндекс и Гугл

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Закрыт12 заявок816 просмотров

Находимся в процессе на финальном этапе создания и наполнения сайта (перерабатываем дизайн) по тематике "адресные таблички", но по уникальным низкочастотным запросам (литые, из металла, рельефные и тд). Сайт ещё не индексировался. Планируем продвижение по России. Ищем честного SEO специалиста, который подключиться, выполнит и проконсультирует по стратегии продвижения и выведет сайта в топ ТОП Яндекс и Гугл

Наш сайт - https://tablichkadom.ru/

Нужно: Поднять в топ поиска сайт, самостоятельно найти ключевые запросы (свериться уже с проведённой работой), оптимизировать SEO (большинство важных пунктов выполнено - https, 404, редиректы, h1 и тд), но нужна профессиональная консультация по выполненной работе. Адекватный бюджет

Основной конкурент - https://tablichnik.ru/

При положительном результате нужно будет сделать сайт аналог в зоне .by с изменённым контентом для продвижения по Беларуси.

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