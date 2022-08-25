Ищется семантик с опытом для анализа ядра сайта и его сравнения с конкурентами по определенным разделам. Предоставлен перечень для анализа. После завершения анализа возможна работа по внедрению рекомендованных изменений.
Вызов медсестры на дом в Балашихе
Продвинуть по запросам сайт сайт https://balashiha.indoctor.ru/ в Google и Yandex
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по SEO, ASO и SMO для вывода сайта, приложения и сообществ в социальных сетях в топ по ключевым словам на спортивную тематику. Ожидается работа на различных площадках, включая Яндекс, Google, ВКонтакте, Google Play и TikTok.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо подготовить описание товара для карточки Вайлдберриз, которое будет соответствовать стандартам SEO. Описание должно быть информативным, уникальным и привлекающим внимание покупателей. Учитывайте ключевые слова и структуру текста для повышения видимости в поисковых системах.Закрыт3 года назад
Ищется SEO-оптимизатор для составления семантического ядра и написания ТЗ под посадочные страницы. Необходима активная работа с форумами, размещение уникальных постов с обратными ссылками, закупка ссылок и мониторинг их эффективности. Цель - вывести 30 высокочастотных запросов в ТОП 10 за 2 месяца.Закрыт3 года назад
Требуется провести SEO-оптимизацию сайта для поискового запроса 'окрашивание волос' в регионе Москва. Необходимо проанализировать конкурентов, выявить их стратегии и применить их на нашем сайте. Включает базовые и продвинутые методы оптимизации, а также работу с контентом. Готовы предоставить доступ для настройки.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести базовую SEO оптимизацию и настройку сайта https://so2shop.com. Опыт работы с SEO для SPA приложений необходим. Укажите сроки и цену выполнения задания.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $90
Требуется настроить Google Ads для двух сайтов, включая выгрузку всех товаров для отображения в поисковых системах. Один сайт ориентирован на Украину, второй - на Чехию и Польшу. Также возможно подключение и настройка Instagram Shopping за отдельную плату.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настройка SEO для сайта, ориентированного на скупку товаров в Маями. Необходима оптимизация под антиквариат, золото, ювелирные изделия и другие ниши. Обязательно наличие кейсов на Америку и Европу. Сайт должен привлекать клиентов, предлагая возможность оценки и выплаты за товары.Закрыт3 года назад