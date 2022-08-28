Пошукове просування сайту

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Закрыт13 заявок707 просмотров

Потрібно проаналізувати сайт https://tehnolan.com/ знайти помилки, іх виправити.

Наступний етап - здійснити просування сайту. Вийти в топ-5 сайтів.

3 года назад
dimash24
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
3 года назад
Владислав
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 часов назад
140 отзывов
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
90 отзывов
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
17 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
25 отзывов
3 года назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
106 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Андрей
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
3 года назад
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
28 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)

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