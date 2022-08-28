Требуется провести SEO-оптимизацию сайта для поискового запроса 'окрашивание волос' в регионе Москва. Необходимо проанализировать конкурентов, выявить их стратегии и применить их на нашем сайте. Включает базовые и продвинутые методы оптимизации, а также работу с контентом. Готовы предоставить доступ для настройки.