Необходимо провести анализ динамики SEO продвижения сайта, оценив его по основным параметрам. Выявите тренды и результаты, чтобы оптимизировать дальнейшие действия по улучшению видимости в поисковых системах.
Пошукове просування сайту
Потрібно проаналізувати сайт https://tehnolan.com/ знайти помилки, іх виправити.
Наступний етап - здійснити просування сайту. Вийти в топ-5 сайтів.
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