veronikailina2

Контент-менеджер

Работаю более года контент-менеджером в экосистеме для предпринимателей MYFORCE (владение фотошопом, копирайт/рерайт, SEO-текста, SMM и т.п.). Также был опыт работы в КЦ Теле2, где я дополнительно находилась на позиции коммуникатора (занималась корпоративной почтой, копирайтом статей в корп. журнал и его версткой). Учусь заочно на последнем курсе журналистики. В свободное время рисую, пишу поэзию и прозы, гуляю с котиком. Дружелюбная и открыта к новым возможностям :)