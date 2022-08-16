Требуется разработка одностраничного сайта с возможностью перехода на анкету для Лидов, создание корпоративных почт на Яндексе с доступом к диску, а также конструктор ссылок для клиентов. Необходимо, чтобы индивидуальные ссылки направляли клиентов на заполнение анкеты с согласиями, с последующей интеграцией данных в CRM и отправкой в группу Telegram.