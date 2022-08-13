Добавить товар на ОЗОН

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка441 просмотр

1 товар разного цвета и размера. - 50 вариаций.

Метод добавление:

Копирование товара - обновление фото, информацию о цвете - сохранить.

все очень легко.

если нет опыта, все обьяснью. 

3 года назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
42 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Серёга
 
30 лет
3 года в сервисе
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Назар
 
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