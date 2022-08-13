Требуется разработка одностраничного сайта с возможностью перехода на анкету для Лидов, создание корпоративных почт на Яндексе с доступом к диску, а также конструктор ссылок для клиентов. Необходимо, чтобы индивидуальные ссылки направляли клиентов на заполнение анкеты с согласиями, с последующей интеграцией данных в CRM и отправкой в группу Telegram.
Много отзывов необходимо разместить
Нужно много отзывов на яндекс картах, плей маркете, отзовике. Желательны исполнители из России или тем кому из России 100% можно оплатить - проверенные кошельки и тд. Один отзыв 40 руб (отзовик 200) - после модерации - работы много! Нужно много акаунтов или живых телефонов
Заявки фрилансеров
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