Много отзывов необходимо разместить

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок398 просмотров

Нужно много отзывов на яндекс картах, плей маркете, отзовике. Желательны исполнители из России или тем кому из России 100% можно оплатить - проверенные кошельки и тд. Один отзыв 40 руб (отзовик 200)  - после модерации - работы много! Нужно много акаунтов или живых телефонов

3 года назад
admin2552
Кирилл 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Галина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Матвей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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