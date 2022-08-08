Одностраничный сайт,корпоративные почты,конструктор ссылок для клиенто

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Одностраничный сайт с переходом на заполнение анкеты для Лидов.

Корпоративные почты для сотрудников.

Конструктор ссылок для клиентов с анкетой

1. Сайт с переходом на анкету

2. Корпоративные почты с одним доменом на Яндексе с доступом к диску

3. Конструктор ссылок.что он из себя представляет: обращается партнёр для подключения в программе, мне нужно под его запрос,сформировать индивидуальную ссылку,которую он будет отправлять своим клиентам.они проходят по ней,соглашаются на обработку персональных данных,далее открывается анкета,они ее заполняют и она приходит в группу телеграмм.

Так же необходима интеграция этих анкет в срм.

3 года назад
izmagor
Игорь 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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