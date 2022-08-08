Требуется добавить около 1000 карточек товара на сайт. Включает загрузку изображений и написание описаний для каждого товара. Укажите сроки выполнения и стоимость услуги.
Одностраничный сайт,корпоративные почты,конструктор ссылок для клиенто
Одностраничный сайт с переходом на заполнение анкеты для Лидов.
Корпоративные почты для сотрудников.
Конструктор ссылок для клиентов с анкетой
1. Сайт с переходом на анкету
2. Корпоративные почты с одним доменом на Яндексе с доступом к диску
3. Конструктор ссылок.что он из себя представляет: обращается партнёр для подключения в программе, мне нужно под его запрос,сформировать индивидуальную ссылку,которую он будет отправлять своим клиентам.они проходят по ней,соглашаются на обработку персональных данных,далее открывается анкета,они ее заполняют и она приходит в группу телеграмм.
Так же необходима интеграция этих анкет в срм.
Заявки фрилансеров
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