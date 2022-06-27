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Здравствуй, заказчик. Качественный рерайт, поднятие уникальности и прочие цели легко достижимы. Все работы проходят проверку перед непосредственной отправкой заказчику, также приветствуется и дальнейшее сопровождение заказа. Онлайн 25/7 и быстрая обратная связь. Высокий словарный запас, высшее образование и постоянное обновление домашней библиотеки поможет вам и мне в выполнении поставленной цели.
Я против войны в Украине!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Отлично выполнен заказ, в самые короткие сроки и с должным качеством. Рекомендую к работе! Большое спасибо
Ответный отзыв
Все прошло хорошо, заказчик дал четкие условия, с оплатой проблем не было))))
$16
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена прекрасно и быстрее срока! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик дает четкие задачи, коммуникация на высоком уровне. Оплата прошла без проблем. Рекомендую!
$27
10 баллов
2 года назад
Исполнитель качественно и быстро выполнил заказ. Презентация замечательная! К сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
Сделка прошла удачно, заказчик дал четкую задачу и грамотно обосновал условия,рекомендую!