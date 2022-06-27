Dani1q

Данил Логинов Dani1q

 
22 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Лучшая цена, высокое качество, быстрое выполнение.

Здравствуй, заказчик. Качественный рерайт, поднятие уникальности и прочие цели легко достижимы. Все работы проходят проверку перед непосредственной отправкой заказчику, также приветствуется и дальнейшее сопровождение заказа. Онлайн 25/7 и быстрая обратная связь. Высокий словарный запас, высшее образование и постоянное обновление домашней библиотеки поможет вам и мне в выполнении поставленной цели.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
11 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Написать объемную статью
Отлично выполнен заказ, в самые короткие сроки и с должным качеством. Рекомендую к работе! Большое спасибо
Все прошло хорошо, заказчик дал четкие условия, с оплатой проблем не было))))
Ответный отзыв
Gennady222
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
2 года назад
Рерайт курсовой по педагогике для поднятия оригинальности на 25%.
Работа выполнена прекрасно и быстрее срока! Очень рекомендую!
Заказчик дает четкие задачи, коммуникация на высоком уровне. Оплата прошла без проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
alenamiheeva
41 годРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$27
10 баллов
2 года назад
Нужно сделать презентацию для участия в конкурсе
Исполнитель качественно и быстро выполнил заказ. Презентация замечательная! К сотрудничеству рекомендую.
Сделка прошла удачно, заказчик дал четкую задачу и грамотно обосновал условия,рекомендую!
Ответный отзыв