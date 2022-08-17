Создание карточек на маркетплейсах - Ozon/Wildberries

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Закрыт15 заявок357 просмотров

Нужно создать карточки на маркетплейсах.

В откликах прошу указать кейсы, цена за карточку, ник в телеграм

3 года назад
Rouqot
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96 отзывов(-1)
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