Требуется контент-менеджер на полный рабочий день для заполнения интернет-страниц на Wordpress. Обязанности включают оформление текста в HTML и создание иллюстраций на основе предоставленных материалов. Необходимы знания английского языка на уровне чтения и навыки работы в Photoshop. Приветствуются минимальные знания Illustrator. Тематика — гемблинг.
Создание карточек на маркетплейсах - Ozon/Wildberries
Нужно создать карточки на маркетплейсах.
В откликах прошу указать кейсы, цена за карточку, ник в телеграм
Заявки фрилансеров
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