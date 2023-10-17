Яркая ИНФОГРАФИКА товаров для маркетплейсов
Добро пожаловать на мой профиль!😃Меня зовут Виктория🙍♀️
🔥Создаю уникальный и яркий ДИЗАЙН КАРТОЧКИ для маркеплейсов, с точным описанием вашего продукта и закрою все боли вашего покупателя.
-Удаление фона
-Обработка фото/информации
-Составление всех преимуществ товара для закрытия болей покупателей
-Составление лаконичного дизайна
-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАКЕТ, никаких шаблонов
👌ЗАГРУЖАЮ товары на различные МП (озон, вб, яндекс, wp и личные сайты). Загрузка товаров через Excel либо вручную.
💯Работу выполняю в полном объеме и в срок.🕘
Я против войны в Украине!