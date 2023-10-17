Яркая ИНФОГРАФИКА товаров для маркетплейсов

Добро пожаловать на мой профиль!😃Меня зовут Виктория🙍‍♀️

🔥Создаю уникальный и яркий ДИЗАЙН КАРТОЧКИ для маркеплейсов, с точным описанием вашего продукта и закрою все боли вашего покупателя.

-Удаление фона

-Обработка фото/информации

-Составление всех преимуществ товара для закрытия болей покупателей

-Составление лаконичного дизайна

-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАКЕТ, никаких шаблонов

👌ЗАГРУЖАЮ товары на различные МП (озон, вб, яндекс, wp и личные сайты). Загрузка товаров через Excel либо вручную.

💯Работу выполняю в полном объеме и в срок.🕘