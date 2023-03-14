Call_Out_My_Name

Дизайнер инфографики
Добрый день, уважаемые поставщики! Меня зовут Александр, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.
✅Работаю быстро, качественно и на совесть
✅Подчеркну преимущества товара
✅Выделю на фоне конкурентов
✅Скидка на большие заказы
✅БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару
Если вы давно искали СВОЕГО дизайнера – нам по пути!
По всем вопросам и для заказа писать: @Call_Out_My_Name91
Больше моих работ здесь:https://t.me/aleksandr_Infografika
Я против войны в Украине!