Call_Out_My_Name

Дизайнер инфографики

Добрый день, уважаемые поставщики! Меня зовут Александр, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.

✅Работаю быстро, качественно и на совесть

✅Подчеркну преимущества товара

✅Выделю на фоне конкурентов

✅Скидка на большие заказы

✅БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару

Если вы давно искали СВОЕГО дизайнера – нам по пути!

По всем вопросам и для заказа писать: @Call_Out_My_Name91

Больше моих работ здесь:https://t.me/aleksandr_Infografika