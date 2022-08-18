Отредактировать каталог OpenCart

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки166 просмотров

Добрый день!

Отредактировать каталог OpenCart:

Берем по очереди артикул в каталоге админки OpenCart, и ищем его в таблице эксель (предоставляется).

- если находим - корректируем, в зависимости от того, что указано в таблице. (Корректируем цвета в карточке товара либо просто удаляем этот артикул). В таблице помечаем, что откорректировали.

Если артикул не нашли в таблице эксель, то просто выписываем этот артикул. Всего 420 артикулов. ,

Желательно до завтра вечера сделать.

Opencart
3 года назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Aniuta83
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$10
3 дня
Анна все сделала в лучшем виде, в оговоренный срок! Супер!
Отличный заказчик, знает чего хочет. Оплата в срок. Рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

Aniuta83
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