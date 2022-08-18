Добрый день!

Отредактировать каталог OpenCart:

Берем по очереди артикул в каталоге админки OpenCart, и ищем его в таблице эксель (предоставляется).

- если находим - корректируем, в зависимости от того, что указано в таблице. (Корректируем цвета в карточке товара либо просто удаляем этот артикул). В таблице помечаем, что откорректировали.

Если артикул не нашли в таблице эксель, то просто выписываем этот артикул. Всего 420 артикулов. ,

Желательно до завтра вечера сделать.