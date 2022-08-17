Скопировать товары с одного ЛК и добавить в другой ЛК на озоне, вб и я

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки222 просмотра

Завести товары на озон, вб и яндекс маркет, скопировав с одного кабинета и перенеся во второй. Добиться открытия к продаже - Товары должны быть открыты для заказа.

3 года назад
guest_16607206827511
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