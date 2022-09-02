lilomolligirl

Инфографика для маркетплейсов!

Добрый день! Меня Зовут Екатерина. Я работалю менеджером по Wildberries и занимаюсь инфографикой для маркетплейсов. Большинству людей, просто лень читать описание и характеристики, многие заказывать товар основываясь только на фото в карточке, поэтому очень важно разместить всю важную информацию на фото. Нужно это сделать красиво и правильно, что бы первое фото могло зацепить человека, и выделить ваш товар среди других. Текст должен быть краток, понятен и читаем, особенно с мобильной версии. Если вам нужна хорошая инфографика, пишите и я помогу вам!