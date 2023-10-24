Написание текстов любой сложности

Выполняю работы по копирайтингу и рерайтингу текстов любой сложности и размера, в том числе SEO статьи и тексты на профессиональные темы.

Основные профессиональные темы за который я берусь: юриспруденция, строительство, авто, косметология, недвижимость, туризм.

Оказываю услуги по наполнению сайта.

Имею опыт работы по ведению новостных сайтов и сайтов юридической тематики.

Образование высшее юридическое.

Работал в качестве вебмастера на различных блоговых биржах (GetGoodLinks, RotaPost, Advert-Control, BlogoCash, Blogun, J2J).

CMS Wordpress, Joomla, Drupal и другие.

Оплата - Webmoney