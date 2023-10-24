Написание текстов любой сложности
Выполняю работы по копирайтингу и рерайтингу текстов любой сложности и размера, в том числе SEO статьи и тексты на профессиональные темы.
Основные профессиональные темы за который я берусь: юриспруденция, строительство, авто, косметология, недвижимость, туризм.
Оказываю услуги по наполнению сайта.
Имею опыт работы по ведению новостных сайтов и сайтов юридической тематики.
Образование высшее юридическое.
Работал в качестве вебмастера на различных блоговых биржах (GetGoodLinks, RotaPost, Advert-Control, BlogoCash, Blogun, J2J).
CMS Wordpress, Joomla, Drupal и другие.
Оплата - Webmoney
Я против войны в Украине!
Копирайтинг
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от 1 дня
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Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга