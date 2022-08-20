Требуется спарсить товары с сайтов-доноров, включая описание, характеристики и фото. После парсинга необходимо выгрузить информацию по артикулу в файл и импортировать обратно на сайт, работающий на платформе OpenCart.
Фильтр ссылок
Необходимо отфильтровать список ссылок с соц сети. Нужны
ссылки на страницы пользователей а не групп. Подробнее ЛС
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется собрать вручную 100 боксов с дизайнерским квестом в Минске. Оплата составляет 3,5 бел руб. за один бокс. Идеальная задача для тех, кто ценит ручной труд и креативные проекты.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется автор статьи для Habr с опытом работы на платформе и сильным техническим бэкграундом. Тематика включает хостинг, VPS/VDS, серверы и IT-безопасность. Идеальный кандидат должен знать особенности написания на Хабре для повышения кармы и рейтинга.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется занести около 200 позиций в магазин на OpenCart. Описания и параметры предоставляются в таблице, а также фото по папкам. Необходимо придумать названия для моделей сумок. Бюджет составляет 6 руб/позиция. Срок выполнения — до воскресенья вечера (21 августа).Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $500
Требуется контент-менеджер на полный рабочий день для заполнения интернет-страниц на Wordpress. Обязанности включают оформление текста в HTML и создание иллюстраций на основе предоставленных материалов. Необходимы знания английского языка на уровне чтения и навыки работы в Photoshop. Приветствуются минимальные знания Illustrator. Тематика — гемблинг.Наполнение сайтов67 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать карточки товаров на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В откликах необходимо указать примеры выполненных работ, стоимость за карточку и ник в Telegram. Ожидается качественное наполнение с учетом специфики платформ.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо скопировать товары из одного личного кабинета и добавить их в другой на платформах Озон, ВБ и Яндекс Маркет. Все товары должны быть открыты для заказа. Обеспечьте корректное перенаполнение данных для успешного старта продаж.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется отредактировать каталог OpenCart, работая с 420 артикулами. Необходимо искать каждый артикул в предоставленной таблице Excel, корректировать данные или удалять неактуальные. Если артикул не найден, нужно его выписать. Срок выполнения — до завтра вечера.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется добавить сайт обменного пункта в различные каталоги и сервисы отзывов. Необходимо также составить и разместить статьи на разных ресурсах. Ищем исполнителей, которые могут выполнить данную задачу.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется извлечь номера телефонов из PDF-файла и занести их в формат Excel. Необходимо обеспечить точность и корректность данных. Подробности о формате и структуре файла уточняются.Наполнение сайтов42 заявкиЗакрыт3 года назад