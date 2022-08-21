Необходимо отфильтровать список ссылок из социальных сетей, чтобы получить только ссылки на страницы пользователей. Исключить группы и другие форматы ссылок. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.
Спарсить изображения с интернета
Для интернет магазина продуктов питания нужны изображения продуктов.
Количество 960 товаров.
Есть список товаров, а также рядом соответствующее поле под каким названием товар должен сохраниться.
Например:
Формат изображения уже как найдете. Одно из трех: jpg, png. jpeg
Изображения должны быть по высоте не менее 600 пикселей, без водяных знаков и должны быть с белым фоном
Пример подходящих изображений товаров выше (приведу пример в виде ссылки):
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-a/c1000/6068478850.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5307186/img_id4789406959303342371.jpeg/orig
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется спарсить товары с сайтов-доноров, включая описание, характеристики и фото. После парсинга необходимо выгрузить информацию по артикулу в файл и импортировать обратно на сайт, работающий на платформе OpenCart.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется собрать вручную 100 боксов с дизайнерским квестом в Минске. Оплата составляет 3,5 бел руб. за один бокс. Идеальная задача для тех, кто ценит ручной труд и креативные проекты.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется автор статьи для Habr с опытом работы на платформе и сильным техническим бэкграундом. Тематика включает хостинг, VPS/VDS, серверы и IT-безопасность. Идеальный кандидат должен знать особенности написания на Хабре для повышения кармы и рейтинга.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется занести около 200 позиций в магазин на OpenCart. Описания и параметры предоставляются в таблице, а также фото по папкам. Необходимо придумать названия для моделей сумок. Бюджет составляет 6 руб/позиция. Срок выполнения — до воскресенья вечера (21 августа).Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $500
Требуется контент-менеджер на полный рабочий день для заполнения интернет-страниц на Wordpress. Обязанности включают оформление текста в HTML и создание иллюстраций на основе предоставленных материалов. Необходимы знания английского языка на уровне чтения и навыки работы в Photoshop. Приветствуются минимальные знания Illustrator. Тематика — гемблинг.Наполнение сайтов67 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать карточки товаров на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В откликах необходимо указать примеры выполненных работ, стоимость за карточку и ник в Telegram. Ожидается качественное наполнение с учетом специфики платформ.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо скопировать товары из одного личного кабинета и добавить их в другой на платформах Озон, ВБ и Яндекс Маркет. Все товары должны быть открыты для заказа. Обеспечьте корректное перенаполнение данных для успешного старта продаж.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется отредактировать каталог OpenCart, работая с 420 артикулами. Необходимо искать каждый артикул в предоставленной таблице Excel, корректировать данные или удалять неактуальные. Если артикул не найден, нужно его выписать. Срок выполнения — до завтра вечера.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется добавить сайт обменного пункта в различные каталоги и сервисы отзывов. Необходимо также составить и разместить статьи на разных ресурсах. Ищем исполнителей, которые могут выполнить данную задачу.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад