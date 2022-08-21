Спарсить изображения с интернета

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Закрыт8 заявок626 просмотров

Для интернет магазина продуктов питания нужны изображения продуктов. 

Количество 960 товаров.

Есть список товаров, а также рядом соответствующее поле под каким названием товар должен сохраниться.

Например:

Формат изображения уже как найдете. Одно из трех: jpg, png. jpeg

Изображения должны быть по высоте не менее 600 пикселей, без водяных знаков и должны быть с белым фоном

Пример подходящих изображений товаров выше (приведу пример в виде ссылки):

https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-a/c1000/6068478850.jpg

https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5307186/img_id4789406959303342371.jpeg/orig

https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-k/c1000/6068478860.jpg

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Yaskev
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