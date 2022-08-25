Заполнение информации о товарах

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Закрыт37 заявок701 просмотр

Заполнение информации о товарах

Категория товаров, техника и электроника и сопутствующие товары: например ноутбуки, смартфоны, компьютерные комплектующие и т.п.

Заполнение осуществляется в шаблоны, в которых помечены обязательные характеристики

По каждой категории товаров отдельный шаблон, все шаблоны есть

Кол-во характеристик по товару, от 8 до 20, в зависимости от категории и сложности

Требования по заполнению строгие, инструкция прилагается, сопровождение обеспечиваем

Помимо характеристик необходим поиск фотографий соответствующих требованиями

Ежедневный план по заполнению - 30 товаров

Оплата за каждую единицу товара - 1$

Минимальный требуемый порог – 150 карточек в неделю

В очереди к заполнению 10.000 товаров

10 первых товаров пробные, без оплаты. Далее оплата по факту, каждую неделю, оплата производится за карточки при их правильном заполнении, по полученному заданию

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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