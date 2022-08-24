Раскидать 800 товаров для здоровья по категориям в BatchEditor

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка304 просмотра

Есть опенкарт с установленным BatchEditor, пример окошка во вложении, как это выглядит, около 520 категорий, видео-пример тех.задание https://www.youtube.com/watch?v=HlFzw08ZK3k ( пример выполнения работы) на одном товаре- посмотрите, чтобы ушло куча вопросов.

Важно!

Очень желателен опыт работы с тематикой здоровья, понимания некоторых взаимосвязей ( в видео про это говорится). Иначе замучаетесь.

В категориях много всяких связанных моментов- подбор по болезням, подбор по направлениям, по компонентам и т.д и т.п

Примеры еще на скриншотах

При хорошей квалификации и соображении в этой теме на 1 товар должно уходить максимум 5 минут, при 8 часовом рабочем дне по идее 8 дней - на 800 товаров. Пока ищу исполнителя, может быть меньше- так как сам в данный момент раскидываю товары по категориям.

Желательно конечно использовать два монитора ( это ускоряет процесс), на одном мониторе сами категории и сайт, на другом страница с поиском, так как каждый товар надо вбивать в поисковик и либо на сайте производителя смотреть все показания и все слова связанные- и учитывать их по категориям, либо на другом сайте- где товар хорошо описан. Все товары достаточно хорошо в интернете представлены.

Если найдете другой более быстрый алгоритм, тоже хорошо.

Opencart
3 года назад
dimitriy_geval
Димитрий 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов

Заявки фрилансеров

Коля
 
41 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перенести фотографии с Bitrix в WordPress

    Требуется перенести фотографии с платформы Bitrix в WordPress. Необходимо организовать медиа-контент и обеспечить корректное отображение изображений на новом сайте. Ожидается качественная работа с учетом всех требований к формату и структуре данных.

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Потрібна модель

    $2000

    Шукається модель для реєстрації на сайті знайомств. Вимоги: дівчата від 23 років, професійні фото або високоякісні зображення. Обов'язки включають ведення листування у чатах та листах на міжнародних платформах. Будь-які дії інтимного характеру заборонені.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор информации и поиск производителей в Китае для продажи в Казахстан

    Ищется специалист по поиску товаров и производителей в Китае для продажи в Казахстан. Необходимо находить товары по выгодным ценам, которые будут на 40-55% ниже, чем на Kaspi.kz. Название модели и вид товара предоставляются. Опыт в данной сфере требуется.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить страницу в википедии.

    Требуется грамотное заполнение страницы в Википедии, основанное на научной статье. Необходимо создать качественный контент, соответствующий требованиям платформы. Ожидается проработка текста и его соответствие стандартам Википедии.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ссылки на сайт

    Требуется собрать список порталов и сайтов для размещения постов об интернет-магазине. Основная задача — подобрать как можно больше ресурсов для эффективного наполнения и продвижения сайта.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение сайта (MODx)

    Требуется создать 51 страницу описаний для сайта-каталога на платформе MODx. Все необходимые шаблоны и сайты-доноры предоставлены. Оплата осуществляется по факту на карту или через Юмани.

    MODX
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Спарсить изображения с интернета

    Необходимо спарсить изображения для интернет-магазина продуктов питания. Требуется 960 изображений, сохраненных под указанными названиями. Формат: jpg, png, jpeg. Изображения должны быть высотой не менее 600 пикселей, с белым фоном и без водяных знаков.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Фильтр ссылок

    Необходимо отфильтровать список ссылок из социальных сетей, чтобы получить только ссылки на страницы пользователей. Исключить группы и другие форматы ссылок. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг и импорт

    Требуется спарсить товары с сайтов-доноров, включая описание, характеристики и фото. После парсинга необходимо выгрузить информацию по артикулу в файл и импортировать обратно на сайт, работающий на платформе OpenCart.

    Opencart
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад