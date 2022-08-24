Есть опенкарт с установленным BatchEditor, пример окошка во вложении, как это выглядит, около 520 категорий, видео-пример тех.задание https://www.youtube.com/watch?v=HlFzw08ZK3k ( пример выполнения работы) на одном товаре- посмотрите, чтобы ушло куча вопросов.

Важно!

Очень желателен опыт работы с тематикой здоровья, понимания некоторых взаимосвязей ( в видео про это говорится). Иначе замучаетесь.

В категориях много всяких связанных моментов- подбор по болезням, подбор по направлениям, по компонентам и т.д и т.п

Примеры еще на скриншотах

При хорошей квалификации и соображении в этой теме на 1 товар должно уходить максимум 5 минут, при 8 часовом рабочем дне по идее 8 дней - на 800 товаров. Пока ищу исполнителя, может быть меньше- так как сам в данный момент раскидываю товары по категориям.

Желательно конечно использовать два монитора ( это ускоряет процесс), на одном мониторе сами категории и сайт, на другом страница с поиском, так как каждый товар надо вбивать в поисковик и либо на сайте производителя смотреть все показания и все слова связанные- и учитывать их по категориям, либо на другом сайте- где товар хорошо описан. Все товары достаточно хорошо в интернете представлены.

Если найдете другой более быстрый алгоритм, тоже хорошо.