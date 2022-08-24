Требуется перенести фотографии с платформы Bitrix в WordPress. Необходимо организовать медиа-контент и обеспечить корректное отображение изображений на новом сайте. Ожидается качественная работа с учетом всех требований к формату и структуре данных.
Раскидать 800 товаров для здоровья по категориям в BatchEditor
Есть опенкарт с установленным BatchEditor, пример окошка во вложении, как это выглядит, около 520 категорий, видео-пример тех.задание https://www.youtube.com/watch?v=HlFzw08ZK3k ( пример выполнения работы) на одном товаре- посмотрите, чтобы ушло куча вопросов.
Важно!
Очень желателен опыт работы с тематикой здоровья, понимания некоторых взаимосвязей ( в видео про это говорится). Иначе замучаетесь.
В категориях много всяких связанных моментов- подбор по болезням, подбор по направлениям, по компонентам и т.д и т.п
Примеры еще на скриншотах
При хорошей квалификации и соображении в этой теме на 1 товар должно уходить максимум 5 минут, при 8 часовом рабочем дне по идее 8 дней - на 800 товаров. Пока ищу исполнителя, может быть меньше- так как сам в данный момент раскидываю товары по категориям.
Желательно конечно использовать два монитора ( это ускоряет процесс), на одном мониторе сами категории и сайт, на другом страница с поиском, так как каждый товар надо вбивать в поисковик и либо на сайте производителя смотреть все показания и все слова связанные- и учитывать их по категориям, либо на другом сайте- где товар хорошо описан. Все товары достаточно хорошо в интернете представлены.
Если найдете другой более быстрый алгоритм, тоже хорошо.
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