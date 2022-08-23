Ищу человека имеющего опыт с поиском товаров и производителей в Китае

Задача искать определенный товар по выгодным ценам для продажи в Казахстане

Название модель и вид товара предоставляю я задача фрилансера найти его по выгодной цене учитывая цены на маркетплейсе Kaspi.kz

Цены должны быть на 40-55% ниже в сравнении с платформой Kaspi.kz