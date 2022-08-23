Требуется грамотное заполнение страницы в Википедии, основанное на научной статье. Необходимо создать качественный контент, соответствующий требованиям платформы. Ожидается проработка текста и его соответствие стандартам Википедии.
Сбор информации и поиск производителей в Китае для продажи в Казахстан
Ищу человека имеющего опыт с поиском товаров и производителей в Китае
Задача искать определенный товар по выгодным ценам для продажи в Казахстане
Название модель и вид товара предоставляю я задача фрилансера найти его по выгодной цене учитывая цены на маркетплейсе Kaspi.kz
Цены должны быть на 40-55% ниже в сравнении с платформой Kaspi.kz
Заявки фрилансеров
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