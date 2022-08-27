Добавить большой список объектов в Базу недвижимости

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Закрыт22 заявки486 просмотров

Нужно добавить список объектов в базу недвижимости. Вносить готовый текст, параметры и фото. Подробности в личку.

3 года назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
45 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Владимир
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Алена
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Шутова
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Яна
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Иван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Серёга
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Магжан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Грачев
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Игнат
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евангелина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Екатерина
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
41 отзыв
3 года назад
#1
Наполнение сайтов
Олександра
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алла
 
48 лет
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Была
13 часов назад
57 отзывов
3 года назад
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Александр
 
43 года
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Был
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3 года назад
Александра
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
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2 года назад
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