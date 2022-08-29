Добавить изображения товара на 14 страничек

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок263 просмотра

Необходимо добавить изображения товара на 14 страничек. По 7-10 изображений на 1 страничку. ТЗ в ЛС скину.

3 года назад
frodo8
Фёдор 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

irinka_gp
Ирина 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Оперативно и качественно справилась с заданием. Рекомендую!
Спасибо за возможность выполнения задачи!)

Заявки фрилансеров

Петр
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Людмила
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евангелина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
Таня
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
irinka_gp
Ирина 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
София
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
82 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
Денис
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Серёга
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Публикация готовых отзывов, яндекс, авито, отзовик, irecomended

    $1

    Ищется фрилансер для публикации готовых отзывов на платформах Яндекс, Авито, Отзовик и Irecommend. Вам предоставляется текст и инструкция по публикации. Оплата 20 рублей за каждую опубликованную запись. Работа только по России.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент-менеджер Amazon

    $300

    В команду требуется контент-менеджер для работы с Amazon Seller Central. Ожидается частичная занятость с перспективой увеличения часов и обязанностей. Знания Excel, Google документов и основ HTML обязательны. Знание иностранных языков приветствуется. Идеальный кандидат - целеустремленный, внимательный к деталям и готовый работать с большими объемами информации.

    HTML
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнение информации о товарах

    Ищется фрилансер для заполнения информации о товарах в категории техника и электроника. Необходимо заполнить от 8 до 20 характеристик по каждому товару в предложенных шаблонах. Требуется также найти фотографии, соответствующие требованиям. Планы по заполнению: 30 товаров в день, оплата 1$ за единицу при условии правильного заполнения. Минимум 150 карточек в неделю. Пробные 10 товаров без оплаты.

    Наполнение сайтов37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Потрібно перенести на пром інформацію з Сайта. Рус. та Укр мову.

    Необходимо перенести информацию о стабилизаторах напряжения с сайта на платформу Пром. Требуется рерайт на русском и украинском языках. Всего около 30 позиций. Исполнителей из России и Беларуси не рассматриваем.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить готовым текстом карточки товаров на сайте

    Требуется заполнить около 200 карточек товаров готовыми текстами. Инструкции предоставят IT-специалисты. Задача включает вставку текста в карточки заказов и их публикацию на сайте.

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Раскидать 800 товаров для здоровья по категориям в BatchEditor

    Необходимо раскидать 800 товаров для здоровья по 520 категориям в BatchEditor. Опыт работы с тематикой здоровья и понимание взаимосвязей в данной области крайне желателен. Важно эффективно использовать время: на один товар должно уходить не более 5 минут. Использование двух мониторов ускоряет процесс. Все товары имеют хорошее описание в интернете.

    Opencart
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести фотографии с Bitrix в WordPress

    Требуется перенести фотографии с платформы Bitrix в WordPress. Необходимо организовать медиа-контент и обеспечить корректное отображение изображений на новом сайте. Ожидается качественная работа с учетом всех требований к формату и структуре данных.

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Потрібна модель

    $2000

    Шукається модель для реєстрації на сайті знайомств. Вимоги: дівчата від 23 років, професійні фото або високоякісні зображення. Обов'язки включають ведення листування у чатах та листах на міжнародних платформах. Будь-які дії інтимного характеру заборонені.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор информации и поиск производителей в Китае для продажи в Казахстан

    Ищется специалист по поиску товаров и производителей в Китае для продажи в Казахстан. Необходимо находить товары по выгодным ценам, которые будут на 40-55% ниже, чем на Kaspi.kz. Название модели и вид товара предоставляются. Опыт в данной сфере требуется.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад