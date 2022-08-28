Ищется фрилансер для заполнения информации о товарах в категории техника и электроника. Необходимо заполнить от 8 до 20 характеристик по каждому товару в предложенных шаблонах. Требуется также найти фотографии, соответствующие требованиям. Планы по заполнению: 30 товаров в день, оплата 1$ за единицу при условии правильного заполнения. Минимум 150 карточек в неделю. Пробные 10 товаров без оплаты.