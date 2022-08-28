Необходимо внести большой список объектов в базу недвижимости. Задача включает добавление готового текста, параметров и фотографий. Ожидается точное выполнение задач с соблюдением всех указанных требований.
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Алгоритм для отзывов: 1. Найти объявление в поиске авито (смотрите скриншот в нашей переписке) 2. Посмотреть пару объяв конкурентов, далее перейти на мое, задержаться секунд 20: Посмотреть фото, посмотреть текст. 3. Добавить в избранное и подписаться на мой профиль 4. Провести переписку как покупатель, в формате диалога Договоримся на сделку и через сутки можно оставить отзыв
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