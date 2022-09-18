Ищется копирайтер для написания статьи по теме автостраховых компаний. Объем текста от 9000 до 11000 знаков. Требуется наличие портфолио, опыт в автостраховании, понимание различий между КАСКО и ОСАГО, а также написание SEO-оптимизированных статей без воды.