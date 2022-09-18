Написать 80 продающих текстов

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Завершен21 заявка358 просмотров

Написать 80 продающих текстов по 350-400 без пробелов каждый. Тексты о коллекциях кастрюль и сковородок ронделл. Возможно выберу 2 исполнителей. 

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$90
5 дней
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