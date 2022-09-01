Требуется написание 20 информационных статей для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы и масла. Объем статей в среднем 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Более подробные требования будут предоставлены по запросу.