Написать 10 отзывов на Траспилот

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Закрыт36 заявок387 просмотров

Необходимо написать 10 отзывов для нашего сайта на https://uk.trustpilot.com/ и опубликовать их с разных аккаунтов с периодичностью 1/3 дня. Оплата 100грн/1 отзыв.

3 года назад
onlinebanking
Ольга Жемис 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Тетяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Григорівна
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Искандар
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Мілана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Катерина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ілона
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Стёпа
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Ангелина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Неля
 
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артём
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Інна
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виолетта
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
Олександра
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даша
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
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3 года назад
Денис
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Олег
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мирослава
 
22 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Яна
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Инга
 
41 год
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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