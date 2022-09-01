Требуется написать 10 отзывов для публикации на сайте Trustpilot. Отзывы должны быть размещены с разных аккаунтов с периодичностью 1 раз в 3 дня. Оплата составляет 100 грн за каждый отзыв. Необходим хороший уровень копирайтинга для создания качественного контента.