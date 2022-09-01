Требуется написать 10 отзывов для публикации на сайте Trustpilot. Отзывы должны быть размещены с разных аккаунтов с периодичностью 1 раз в 3 дня. Оплата составляет 100 грн за каждый отзыв. Необходим хороший уровень копирайтинга для создания качественного контента.
Нужен копирайтер для написания текстов
Нужен копирайтер, который сможет написать текст на русском.
Объем текста от 1000-3000 символом.
Заявки фрилансеров
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