Необходим копирайтер для написания обзора плагина для WordPress. Техническое задание будет предоставлено. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов. Ожидается опытный автор, желательно старше 18 лет.
Написать пару статей на сайт
Добрый день необходимо написать пару статей на сайт. С вхождением ключевых слов. От 1500 до 3500 символов. Оставляйте свой телеграмм для связи, в него закинем подробное ТЗ. Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются 2 статьи объемом 2000 символов каждая для SEO продвижения. Первая статья на тему «Симптомы нехватки цинка в организме. БАДы в Алматы» с ключевым словом 'БАДы в Алматы'. Вторая статья на тему «Как выбрать питание для ребенка по возрасту? Детское питание в Алматы» с ключевым словом 'Детское питание в Алматы'. Тексты должны быть уникальными, информативными и структурированными.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать две уникальные статьи по 2000 символов для SEO-продвижения. Первая статья на тему "Бухгалтерия для ИП. Курсы бухгалтера в Алматы" с ключевым словом, второй текст на тему "В каких случаях можно не выдавать чек ККМ?". Ключевые слова должны встречаться 3 раза, текст должен быть информационным и интересным. Обязательно ознакомиться с материалами на сайте для избежания повторений.Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать уникальную SEO статью объемом 2000 символов на тему 'Как питаться полноценно при сахарном диабете? Нутрикомп Дринк Диабет'. Текст должен быть интересным, полезным и информативным, с обязательным использованием ключевых слов 'Питание при сахарном диабете в Алматы' трижды. Каждый абзац должен иметь логическую структуру и соответствующий заголовок.Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать 80 продающих текстов по 350-400 знаков без пробелов каждый. Тематика текстов — коллекции кастрюль и сковородок Рондель. Возможно, выбор двух исполнителей для выполнения заказа.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется копирайтер для написания статьи на тему характеристик видеокамер. Предоставлено подробное ТЗ. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов. Обращаем внимание на авторов старше 18 лет с опытом, так как важно избегать проблем с выполнением задания.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $70
Ищется копирайтер для написания статьи по теме автостраховых компаний. Объем текста от 9000 до 11000 знаков. Требуется наличие портфолио, опыт в автостраховании, понимание различий между КАСКО и ОСАГО, а также написание SEO-оптимизированных статей без воды.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подготовить 404 отзыва для эзотерических консультантов на английском языке, включая отзывы объемом от 1 слова до 150 знаков. Задание включает рерайт существующих отзывов и создание новых. Для каждой услуги написание 5 отзывов, всего 260 отзывов к премиум услугам. Описание консультантов будет предоставлено.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания текстов на русском языке. Объем работы составляет от 1000 до 3000 символов. Необходимо создать качественный контент, соответствующий заданной тематике.Копирайтинг76 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать 10 отзывов для публикации на сайте Trustpilot. Отзывы должны быть размещены с разных аккаунтов с периодичностью 1 раз в 3 дня. Оплата составляет 100 грн за каждый отзыв. Необходим хороший уровень копирайтинга для создания качественного контента.Копирайтинг36 заявокЗакрыт3 года назад