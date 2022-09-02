1. Нужна статья для SEO продвижения

Грамотность высокая,

Важность высокая!

Тема статьи: «Бухгалтерия для ИП. Курсы бухгалтера в Алматы»

Донор: см. во вложении

Текст должен быть:

· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.

Очень Важно! Перед написанием статьи необходимо посмотреть статьи на сайте https://iaudit.kz/category/blog_novosti чтобы не повторялась информация

· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь

соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.

· Объем 2000 знаков.

· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.

Содержать ключевые слова:

· Курсы бухналтера в Алматы

· Менять склонения слов не желательно.

Слова должны, плавно вписаться в контекст.

2. Нужна статья для SEO продвижения

Грамотность высокая,

Важность высокая!

Тема статьи: «В каких случаях можно не выдавать чек ККМ?‎»

Донор: см. во вложении

Текст должен быть:

· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.

Очень Важно! Перед написанием статьи необходимо посмотреть статьи на сайте https://iaudit.kz/category/blog_novosti чтобы не повторялась информация

· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь

соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.

· Объем 2000 знаков.

· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.

Содержать ключевые слова:

· Налоговая и учетная политика в Алматы

· Менять склонения слов не желательно.

Слова должны, плавно вписаться в контекст.