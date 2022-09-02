Требуется написать 80 продающих текстов по 350-400 знаков без пробелов каждый. Тематика текстов — коллекции кастрюль и сковородок Рондель. Возможно, выбор двух исполнителей для выполнения заказа.
Написать СЕО текст 2000 символов
ТЗ на написание контента на сайте https://nutricomp.kz/
1. Нужна статья для SEO продвижения
Грамотность высокая,
Важность высокая!
Тема статьи: «Как питаться полноценно при сахарном диабете? Нутрикомп Дринк Диабет»
Необходимо на сайт написать уникальную статью
Текст должен быть:
· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.
Очень Важно! Перед написанием статьи необходимо посмотреть статьи на сайте https://nutricomp.kz/poleznoe/ чтобы не повторялась информация
· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь
соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.
· Объем 2000 знаков.
· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.
Содержать ключевые слова:
· Питание при сахарном диабете в Алматы
Менять склонения слов не желательно.
Слова должны, плавно вписаться в контекст.
Заявки фрилансеров
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