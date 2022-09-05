Пост для блогу

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Закрыт26 заявок289 просмотров

Напишіть розважальний пост в інста блог підприємця

Будь-яка кумедна ситуація, пов'язана з діяльністю підприємця

~1500 символів

Потрібно щоб якось підтримати підписників, сам особисто, зараз не можу нічого позитивного писати.

Просто напишіть якісний текст.

Деталі уточнюйте, можете прикріпляти свої тексти для прикладу

(можлива довга співпраця якщо зійдемось)

3 года назад
guest_16623246067101
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