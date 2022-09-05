Требуется создать 20-30 сообщений для имитации активности в Telegram на тему криптовалют. Задача включает ведение диалога от 5-10 аккаунтов. Необходимы базовые знания криптовалют и умение работать с несколькими аккаунтами. Укажите цену за выполнение.
Пост для блогу
Напишіть розважальний пост в інста блог підприємця
Будь-яка кумедна ситуація, пов'язана з діяльністю підприємця
~1500 символів
Потрібно щоб якось підтримати підписників, сам особисто, зараз не можу нічого позитивного писати.
Просто напишіть якісний текст.
Деталі уточнюйте, можете прикріпляти свої тексти для прикладу
(можлива довга співпраця якщо зійдемось)
Заявки фрилансеров
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