Ваш фрилансер для прекрасного результата работы!!!/Ваш фрілансер для чудового результату праці!!!

Добрый день. Позвольте представиться, меня зовут Дарья, я переводчик, копирайтер и рерайтер. Всегда старательно и вовремя выполняю работу. Возможны переводы на нескольких языках: украинский, русский, польский , и китайский . Работаю быстро и старательно выполняю задания. Буду очень рада сотрудничеству☺️.

Доброго дня.Дозвольте представитись, мене звати Дарья, я перекладач, копірайтер та рерайтер.Завжди старанно і вчасно виконую роботу. Можливі переклади декількома мовами, а саме: українська, російська, польська, та китайська мови. Працюю швидко та сумлінно виконую завдання. Буду дуже рада співпраці☺️

Dzień dobry. Pozwólcie się przedstawi­ę. Mam na imię Daria. Jestem tłumaczem i zajmuję się napisaniem tekstów. Praca wykonywana zawsze w ukazanym terminie. Mogę tłumaczyć ukraiński, rosyjski, polski i chiński. Chętnie nawiążę współpracę☺️