Free_World

Напишу та перекладу дуже якісні та грамотні роботи

Доброго дня!

Якщо ви перешли на мою сторінку то вас зацікавила моя заявка.

Розкажу трішки про себе та свою роботу. Я виконавець ваших робіт роблю дуже якісні роботи пишу хороші тексти та перекладаю сайти на такі мови: Англійська, Українська та Російська. Ось на цих мовах я пишу тексти та можу їх коректно перекласти.

Є досвід на різних платформах по редакції тексту, перекладу тексту та в написанні тексту. Було дуже багато задоволених заказників та багато робіт з написанням тексту.

Буду радий чекати вас та ваші замовлення.