Я - лучшее вложение Ваших денег 🧐

Доброго времени суток.

Моё имя Андрей. Я являюсь фрилансером на протяжении 3х лет.

Работаю с такими видами работ :

- Транскрибация различных текстовых документов;

- Переводы текстов с английского, французского языка

- Занимаюсь написанием статей на различные темы, с соблюдением уникальности текста 98% по Advego.com.

- Являюсь активным пользователем социальных сетей.

Ранее работал на таких биржах :

- Freelancehunt

- Advego

- Workzilla

Мои главные кредо :

- Помощь Вам с любыми видами работ любой сложности.

- Минимальные сроки сдачи готовой работы.

- Идеально проделанная работа.

- Время - деньги.