Andr_Watt

Андрей Andr_Watt

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я - лучшее вложение Ваших денег &#129488;

Доброго времени суток.

Моё имя Андрей. Я являюсь фрилансером на протяжении 3х лет.

Работаю с такими видами работ:

- Транскрибация различных текстовых документов;

- Переводы текстов с английского, французского языка

- Занимаюсь написанием статей на различные темы, с соблюдением уникальности текста 98% по Advego.com.

- Являюсь активным пользователем социальных сетей.

Ранее работал на таких биржах:

- Freelancehunt

- Advego

- Workzilla

Мои главные кредо:

- Помощь Вам с любыми видами работ любой сложности.

- Минимальные сроки сдачи готовой работы.

- Идеально проделанная работа.

- Время - деньги.