Я - лучшее вложение Ваших денег 🧐
Доброго времени суток.
Моё имя Андрей. Я являюсь фрилансером на протяжении 3х лет.
Работаю с такими видами работ:
- Транскрибация различных текстовых документов;
- Переводы текстов с английского, французского языка
- Занимаюсь написанием статей на различные темы, с соблюдением уникальности текста 98% по Advego.com.
- Являюсь активным пользователем социальных сетей.
Ранее работал на таких биржах:
- Freelancehunt
- Advego
- Workzilla
Мои главные кредо:
- Помощь Вам с любыми видами работ любой сложности.
- Минимальные сроки сдачи готовой работы.
- Идеально проделанная работа.
- Время - деньги.