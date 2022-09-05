Требуется копирайтер на постоянную занятость для написания SEO-текстов на русском языке по английским источникам. Ожидается минимум 10 текстов в неделю (4000-5000 знаков каждый). Оплата составляет $1,5 за 1000 знаков без пробелов с возможностью роста ставки. Необходимы грамотная речь, структурированность и быстрое выполнение задач. Опыт в тематике будет плюсом.
Сбор логистической информации по територии Польши
Добрый день,
Для польской фирмы требуется собрать и проанализировать информацию логистического направления.
Техническое задание прикрепляю в отдельном файле
Прошу написать ваши ставки и сроки для выпонения такого проекта
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для разработки качественного и реалистичного бизнес-плана по заданной теме. Вся необходимая информация будет предоставлена в техническом задании. Ожидаются ставки и сроки выполнения работы.Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Необходимо оставить отзыв на Авито, следуя конкретному алгоритму: найти объявление, изучить конкурентов, добавить в избранное, провести переписку и оставить отзыв. Обязательно наличие аккаунта на Авито и карты Сбер для расчета. Подробности в описании.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Замовлено написання розважального посту для Instagram блогу підприємця обсягом близько 1500 символів. Тематика: кумедні ситуації, пов'язані з підприємницькою діяльністю, з метою підтримки підписників. Автору слід створити якісний текст, спираючись на власний досвід або приклади з життя. Можлива довга співпраця у разі успішної реалізації.Копирайтинг26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать 20-30 сообщений для имитации активности в Telegram на тему криптовалют. Задача включает ведение диалога от 5-10 аккаунтов. Необходимы базовые знания криптовалют и умение работать с несколькими аккаунтами. Укажите цену за выполнение.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
- $4
Требуется качественный рерайт основного текста объемом 1000 символов. Необходимо переписать материал, исключив лишние слова и сохранив суть. Ожидается профессиональный подход к копирайтингу и внимание к деталям.Копирайтинг74 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать статью о криптовалютах на бирже Binance. Предоставляется четкое ТЗ от маркетолога, доступного для вопросов. Оплачиваются правки и доработки. Ожидается комфортное сотрудничество.Копирайтинг27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать пару статей для сайта с вхождением ключевых слов. Объем каждой статьи должен составлять от 1500 до 3500 символов. Ожидаются качественные тексты, соответствующие заданным требованиям.Копирайтинг36 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим копирайтер для написания обзора плагина для WordPress. Техническое задание будет предоставлено. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов. Ожидается опытный автор, желательно старше 18 лет.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются 2 статьи объемом 2000 символов каждая для SEO продвижения. Первая статья на тему «Симптомы нехватки цинка в организме. БАДы в Алматы» с ключевым словом 'БАДы в Алматы'. Вторая статья на тему «Как выбрать питание для ребенка по возрасту? Детское питание в Алматы» с ключевым словом 'Детское питание в Алматы'. Тексты должны быть уникальными, информативными и структурированными.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад