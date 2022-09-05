Требуется копирайтер на постоянную занятость для написания SEO-текстов на русском языке по английским источникам. Ожидается минимум 10 текстов в неделю (4000-5000 знаков каждый). Оплата составляет $1,5 за 1000 знаков без пробелов с возможностью роста ставки. Необходимы грамотная речь, структурированность и быстрое выполнение задач. Опыт в тематике будет плюсом.
Бизнес-план
Добрый день,
Ищем исполнителя, который может подготовить хороший и реальный бизнес-план по заданой теме.
Все необходимую информацию пришлю в отдельном техническом задании
Прошу присылать ваши ставки и сроки за подобную работу
Спасибо
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