Бизнес-план

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок271 просмотр

Добрый день,

Ищем исполнителя, который может подготовить хороший и реальный бизнес-план по заданой теме.

Все необходимую информацию пришлю в отдельном техническом задании

Прошу присылать ваши ставки и сроки за подобную работу

Спасибо

3 года назад
Oliw777
Ольга 
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