Требуется копирайтер на постоянную занятость для написания SEO-текстов на русском языке по английским источникам. Ожидается минимум 10 текстов в неделю (4000-5000 знаков каждый). Оплата составляет $1,5 за 1000 знаков без пробелов с возможностью роста ставки. Необходимы грамотная речь, структурированность и быстрое выполнение задач. Опыт в тематике будет плюсом.
Требуется написать ответы на отзывы на вейпшоп
Задача: Требуется написать ответы на отзывы на вейпшоп.
Написать ответы на отзывы в количестве 20 шт.
1 ответ должен быть не менее 300-400 символов без пробелов
Ключевые слова (по 3-4 в каждый ответ, на выбор):
электронные сигареты
жижа для вейпа
жидкость для вейпа
у нас есть вейп
табачные изделия
чаши для кальяна
жидкий табак для кальяна
мундштук для кальяна
смесь для кальяна
табак
премиальная жидкость
табачные магазины
жидкость из: Японии, Малайзии, Америки, Германии
айкос
iqos
электронные сигареты без никотина
держатель айкос
стики
одноразовые сигареты
ремонт электронок
вата для вейпа
спирали для вейпа
щипцы для кальяна
уголь для кальяна
Требуемая уникальность: 100% по text.ru
Цель текста: поблагодарить покупателя, прорекламировать товары, призвать к дальнейшим покупкам.
Дополнительная информация:
Текст должен быть без ошибок, соблюдена стилистика, как в примерах. Смайлики и уважительное обращение, в конце каждого отзыва нужна подпись в стиле "С любовью/с заботой/с добрыми намерениями, Союз" Также, допускается юмор, мемы(текстовые), приколы, шутки, позитив. В общем, нестандартность.
Важно!
Ответ не должен призывать человека к покупке, т.е в ответе не стоит писать "покупайте/приобретайте/закупайтесь" и все в этом стиле. Заменять можно словами "Приходи на тусу", "У нас сегодня жарко,ты придешь?", "Жесткий тусич" и все в этом плане. Обыгрываем призыв к действию, но не пишем о нем прямо.
Задача пробная, по результатам будет заказ куда объемнее.
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