Задача: Требуется написать ответы на отзывы на вейпшоп.

Написать ответы на отзывы в количестве 20 шт.

1 ответ должен быть не менее 300-400 символов без пробелов

Ключевые слова (по 3-4 в каждый ответ, на выбор):

электронные сигареты

жижа для вейпа

жидкость для вейпа

у нас есть вейп

табачные изделия

чаши для кальяна

жидкий табак для кальяна

мундштук для кальяна

смесь для кальяна

табак

премиальная жидкость

табачные магазины

жидкость из: Японии, Малайзии, Америки, Германии

айкос

iqos

электронные сигареты без никотина

держатель айкос

стики

одноразовые сигареты

ремонт электронок

вата для вейпа

спирали для вейпа

щипцы для кальяна

уголь для кальяна

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Цель текста: поблагодарить покупателя, прорекламировать товары, призвать к дальнейшим покупкам.

Дополнительная информация:

Текст должен быть без ошибок, соблюдена стилистика, как в примерах. Смайлики и уважительное обращение, в конце каждого отзыва нужна подпись в стиле "С любовью/с заботой/с добрыми намерениями, Союз" Также, допускается юмор, мемы(текстовые), приколы, шутки, позитив. В общем, нестандартность.

Важно!

Ответ не должен призывать человека к покупке, т.е в ответе не стоит писать "покупайте/приобретайте/закупайтесь" и все в этом стиле. Заменять можно словами "Приходи на тусу", "У нас сегодня жарко,ты придешь?", "Жесткий тусич" и все в этом плане. Обыгрываем призыв к действию, но не пишем о нем прямо.

Задача пробная, по результатам будет заказ куда объемнее.