ТЗ на написание контента на сайте https://zhigergas.kz/

1. Нужна статья для SEO продвижения

Грамотность высокая,

Важность высокая!

Тема статьи: « Где купить газгольдеры в Нур-Султане с установкой»

Донор: https://as-gaz.ru/

Текст должен быть:

· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.

· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь

соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.

· Объем 2000 знаков.

· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.

Содержать ключевые слова:

· Газовое оборудование в Нур-Султане

Менять склонения слов не желательно.

Слова должны, плавно вписаться в контекст.

2. Нужна статья для SEO продвижения

Грамотность высокая,

Важность высокая!

Тема статьи: «Как правильно организовать газовое отопление своего дома»

Донор: https://domsgazom.ru/otoplenie/gazovoe-otoplenie-v-chastnom-dome

Текст должен быть:

· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.

· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь

соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.

· Объем 2000 знаков.

· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.

Содержать ключевые слова:

· Газоснабжение частного дома в Нур-Султане

Менять склонения слов не желательно.

Слова должны, плавно вписаться в контекст.