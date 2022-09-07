Требуется копирайтинг для создания карточек товаров на маркетплейсах. В откликах необходимо указать кейсы, цену за карточку и ник в Telegram. Заявки без этой информации не рассматриваются.
2 статьи по 2000 символов - копирайтинг
ТЗ на написание контента на сайте https://zhigergas.kz/
1. Нужна статья для SEO продвижения
Грамотность высокая,
Важность высокая!
Тема статьи: « Где купить газгольдеры в Нур-Султане с установкой»
Донор: https://as-gaz.ru/
Текст должен быть:
· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.
· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь
соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.
· Объем 2000 знаков.
· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.
Содержать ключевые слова:
· Газовое оборудование в Нур-Султане
Менять склонения слов не желательно.
Слова должны, плавно вписаться в контекст.
2. Нужна статья для SEO продвижения
Грамотность высокая,
Важность высокая!
Тема статьи: «Как правильно организовать газовое отопление своего дома»
Донор: https://domsgazom.ru/otoplenie/gazovoe-otoplenie-v-chastnom-dome
Текст должен быть:
· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.
· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь
соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.
· Объем 2000 знаков.
· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.
Содержать ключевые слова:
· Газоснабжение частного дома в Нур-Султане
Менять склонения слов не желательно.
Слова должны, плавно вписаться в контекст.
Заявки фрилансеров
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