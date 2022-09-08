Необходимо создать текст для сайта с акцентом на качественный копирайтинг. Ожидается проработка содержания с учетом специфики проекта. Подробности будут предоставлены кандидату.
Нужен копирайтер
Всем доброго времени суток, необходим автор для написание 10 статей на различною тематику, для начала нужно будет пройти небольшой тест, после чего приступим к работе, оставляйте свой скайп для удобства общения!
Заявки фрилансеров
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