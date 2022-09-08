Нужен копирайтер

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Закрыт33 заявки586 просмотров

Всем доброго времени суток, необходим автор для написание 10 статей на различною тематику, для начала нужно будет пройти небольшой тест, после чего приступим к работе, оставляйте свой скайп для удобства общения!  

Написание статей
3 года назад
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Алексей 
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Заявки фрилансеров

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Валерий
 
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