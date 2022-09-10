Копирайтер по новостям криптовалюты

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Закрыт22 заявки562 просмотра

Переводить материал из разных источников и адаптировать их для русскоязычных читателей. Формат Telegram-новости (каждый день), статья для сайта (раз в неделю), публикация Фейсбук/Инстаграм (раз в 3-4 дня). Статьи на сайт с ключевиками. Уникальность: 90-100%, вода-15-20%, спам-30-60%.

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