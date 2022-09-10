Здравствуйте! Задача следующая: нужно составить ряд статей музыкальной тематики. Составить, а не написать с нуля. То есть найти подходящий текст из одной или нескольких статей, выбросить все, кроме самого полезного (факты, числа, этапы...), и составить логически завершенный, компактный текст. То есть, по сути, грамотный копи-паст. Никаких проверок через автоматические сервисы не требуется. Текст свободной разговорной формы, без воды и занудства. Я предоставлю названия статей, и дам примерный план для каждой из них. Проект не коммерческой направленности, а потому предпочтение будет отдано фрилансеру с невысокой ставкой. Повторюсь, это не копирайт, и даже не рерайт. Если понять задачу и вникнуть в тему, то текст из 3к символов можно составить за несколько минут. Оплата только PayPal. Спасибо за внимание!