Искусство написания статьи на тему 'Банкротство - что это?'. Имеется ТЗ с подробным описанием. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Ищем ответственного копирайтера с опытом. Ограничение: авторы должны быть старше 18 лет.
Найти статью заданной тематики и составить завершенный текст
Здравствуйте! Задача следующая: нужно составить ряд статей музыкальной тематики. Составить, а не написать с нуля. То есть найти подходящий текст из одной или нескольких статей, выбросить все, кроме самого полезного (факты, числа, этапы...), и составить логически завершенный, компактный текст. То есть, по сути, грамотный копи-паст. Никаких проверок через автоматические сервисы не требуется. Текст свободной разговорной формы, без воды и занудства. Я предоставлю названия статей, и дам примерный план для каждой из них. Проект не коммерческой направленности, а потому предпочтение будет отдано фрилансеру с невысокой ставкой. Повторюсь, это не копирайт, и даже не рерайт. Если понять задачу и вникнуть в тему, то текст из 3к символов можно составить за несколько минут. Оплата только PayPal. Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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