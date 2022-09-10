Требуется копирайтер для перевода и адаптации материалов о криптовалюте для русскоязычных читателей. Формат работы: ежедневные новости для Telegram, статьи на сайт раз в неделю и публикации в Facebook/Instagram каждые 3-4 дня. Уникальность текстов должна составлять 90-100%, с допустимым уровнем воды 15-20% и спама 30-60%.