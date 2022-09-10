Искусство написания статьи на тему 'Банкротство - что это?'. Имеется ТЗ с подробным описанием. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Ищем ответственного копирайтера с опытом. Ограничение: авторы должны быть старше 18 лет.
Описания к статьям
Нужно написать описания (копирайт или рерайт - неважно) к разным статьям в качестве вступления. Описание-это 5-6 средних предложений 300-400 символов уникальностью 80-100%. К каждой статье свое описание, общие фразы, подходящие по смыслу. Оплата 1 описание=10 р на яндекс кошелек.
Заявки фрилансеров
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