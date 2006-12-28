Конкретная работа на эффективный результат!

Приветствую всех на своём аккаунте!

С радостью окажу вам помощь и сделаю всё возможное зависимое от меня!

В совершенстве владею языками такими как немецкий, английский, русский, польский, украинский, французский.

Стараюсь каждый раз стараюсь сделать лучше, что-бы текст заиграл нужными тонами, учитывая правила и поправки.

Опыт в работе переводов текстов и написании работ, редактировании.

Я коммуникабельный человек, с лёгкостью оживлю любой текст.

Буду рад сотрудничеству!!!