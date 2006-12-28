Конкретная работа на эффективный результат!
Приветствую всех на своём аккаунте!
С радостью окажу вам помощь и сделаю всё возможное зависимое от меня!
В совершенстве владею языками такими как немецкий, английский, русский, польский, украинский, французский.
Стараюсь каждый раз стараюсь сделать лучше, что-бы текст заиграл нужными тонами, учитывая правила и поправки.
Опыт в работе переводов текстов и написании работ, редактировании.
Я коммуникабельный человек, с лёгкостью оживлю любой текст.
Буду рад сотрудничеству!!!