Здравствуйте. Я бы хотела чтобы вы помогли мне в написании текстов для историй и постов в Инстаграма . Тексты должны быть краткие для историй и побольше для постов. Больше акцент нужно давать на то что бы клиенты хотели идти именно ко мне фотографироваться . Мой Инстаграм