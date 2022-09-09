Текст для фотографа

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Закрыт1 заявка82 просмотра

Здравствуйте. Я бы хотела чтобы вы помогли мне в написании текстов для историй и постов в Инстаграма . Тексты должны быть краткие для историй и побольше для постов. Больше акцент нужно давать на то что бы клиенты хотели идти именно ко мне фотографироваться . Мой Инстаграм

3 года назад
guest_16628052767216
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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