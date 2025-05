Всегда вовремя и ответственно! (Always on time and responsibly!)

Имя: Николай

Возраст: 18 лет

Мой родной язык украинский, также свободно владею русским языком. Я могу общаться на английском языке.

Занятие: перевод с английского на украинский/русский и наоборот + копирайт + рерайт.

Я жду ваших предложений.

